В Еврокомиссии предлагают субсидировать экспорт зерна из Украины по суше

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский во вторник предложил компенсировать из фондов ЕС транспортные расходы на экспорт украинского зерна по суше – его объем возрастет после выхода России из "зерновой сделки", сообщает Bloomberg.

Еврокомиссар подчеркнул, что помощь ЕС в компенсации стоимости транзита украинского зерна через территорию государств-членов является насущным вопросом, поскольку транспортировка по суше дороже морской.

"Россия будет бенефициаром ситуации, потому что это будет дешевле, чем платить за зерно из Украины, транспортируемое в балтийские порты, стоимость этой операции всегда будет выше, чем то, что Россия может предложить на мировом рынке", – предостерег он.

Войцеховский заверил, что подготовит для Еврокомиссии предложение о субсидировании расходов на транспортировку украинского зерна за счет средств ЕС.

Украина вынуждена экспортировать агропродукцию сухопутным и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.