Польша хочет 1 млрд евро от ЕС для увеличения транзита зерна из Украины

Польша представила ЕС расчеты инвестиций, необходимых для увеличения экспорта агропродукции из Украины через польско-украинскую границу на мировые рынки.

Как сообщает PAP, общая стоимость необходимых для инфраструктуры инвестиций оценивается примерно в один миллиард евро.

Согласно документам, на расширение пограничных терминалов для больших грузовиков (Дорогуск-Ягодин, Гребенне-Рава-Русская, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо около 500 млн евро, и Польша рассматривает эти инвестиции как приоритетные.

Отмечается, что остальные 500 млн евро должны пойти, среди прочего, на модернизацию железнодорожных пунктов пересечения границы Польши с Украиной, строительство грузовых терминалов и развитие инфраструктуры для контроля грузовых перевозок на границе.

По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, "за 1,5 года Польша хочет увеличить транзит украинского зерна в третьи страны, особенно в Африку".

"Но для этого нужны инвестиции, и мы повторяем наши конкретные просьбы к Еврокомиссии по увеличению пропускной способности инфраструктуры", – подчеркнул он.

Польша, проинформировал он, продолжает поддерживать все меры, направленные на улучшение функционирования так называемых коридоров солидарности для вывоза украинской агропродукции.

Накануне в правительстве Польши заявили, что не отказываются от намерений продлить запрет на ввоз украинской агропродукции, который действует до 15 сентября, и считают позицию Еврокомиссии политически мотивированной.

В заявлении Еврокомиссии от 5 июня, одновременно с решением о продлении части ограничений, указали, что до 15 сентября все они должны быть отменены. В то же время, из аргументации министра по вопросам сельского хозяйства Польши следует, что Варшава еще надеется убедить Брюссель изменить мнение.