Минобороны Британии: Россия будет и дальше препятствовать работе "зернового коридора"

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия "зерновой сделки" продолжит препятствовать работе инициативы.

Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако, отмечают британские аналитики, Россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

Сейчас проверяют только одно-два судна в день, по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в вопросе возобновления работы трубопровода Тольятти-Одесса, который экспортирует аммиак из России по территории Украины через Одессу. Ситуация осложнилась тем, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает", –говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 9 июня.

Пока "зерновой коридор" действует до 16 июля 2023 года.