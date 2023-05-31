Последнее обновление: 31.05.2023 13:13

Украина допускает транзит российского аммиака для сохранения "зерновой сделки"

Украина может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

Об этом на конференции во вторник заявил заместитель министра по вопросам восстановления Украины Юрий Васьков, сообщает Reuters.

Россия настаивает на восстановлении транзита аммиака через трубопровод из российского Тольятти в черноморский порт "Южный" вблизи Одессы, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

Москва назвала возобновление транзита одним из условий продления действия "зерновой сделки". Организация Объединенных Наций также поддержала возобновление поставок аммиака по трубопроводу, пытаясь помочь глобальной продовольственной безопасности.

Как заявил во вторник Васьков, Украина пока не имеет понимания от сторон, решает ли аммиакопровод "что-то сам по себе".

"Если это является ключевым вопросом, то они, ООН, должны четко сказать: если аммиакопровод возобновит работу, то Украина будет иметь такие возможности (нормально экспортировать зерно – ред.), и тогда наше высшее политическое руководство будет решать, соответствует ли это нашим интересам или нет", – добавил украинский чиновник.

В сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский называл условием возобновления экспорта российского аммиака возвращение Россией военнопленных. Позже в СМИ писали, что условием является расширения "зерновой сделки", чтобы она содержала больше украинских портов и широкий спектр товаров.

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