Еврокомиссия хочет продлить ограничения на агроимпорт из Украины до 15 сентября

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус получил от Европейской комиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября.

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, который запрещает импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года. Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу уже завтра", – написал Телус в Twitter.

2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Еврокомиссия заявила, что в течение этого периода украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут продаваться в любую другую страну ЕС.