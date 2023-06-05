Последнее обновление: 05.06.2023 13:15

Еврокомиссия хочет продлить ограничения на агроимпорт из Украины до 15 сентября

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус получил от Европейской комиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября.

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, который запрещает импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года. Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу уже завтра", – написал Телус в Twitter.

2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

Еврокомиссия заявила, что в течение этого периода украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут продаваться в любую другую страну ЕС.

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