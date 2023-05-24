Венгрия единственная из стран ЕС не отменила ограничения на агроимпорт из Украины

Венгрия остается единственной из стран-соседей Украины, которая до сих пор сохраняет односторонние ограничения на украинский сельскохозяйственный импорт.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер, сообщает Укринформ.

"Есть все еще одна страна, которая не отменила единоличные меры против аграрного экспорта из Украины. Это не обязательно должно отражаться на украинском транзите и не касается всего ЕС. Но мы предложили пакет помощи при условии, что односторонние меры должны быть отозваны. Страна, которая этого не сделала – Венгрия", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она напомнила, что 28 апреля Еврокомиссия согласовала со странами-соседями Украины пакет мер, который должен был выполняться после того, как государства отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины.

Этот пакет также включал прямую помощь для фермеров, пострадавших в Польше, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии.

"Мы имели презентацию этих мероприятий с участием разных стран 3 мая. Тогда мы обсудили пакет помощи на 100 миллионов евро и условия его размещения. На данный момент, мы все еще ждем устранения определенных односторонних мер, которые были введены, до того, как мы сможем сделать следующий шаг", – добавила Феррер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, получила ли Еврокомиссия письмо от нескольких стран-членов, которые выражают протест против выделения помощи пяти странам, пресс-секретарь подтвердила, что Еврокомиссия получила такое обращение.

"Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила такое письмо в мае, то есть в этом месяце. Мы вскоре предоставим ответ. Но я не могу заранее предвидеть в этот момент, каким будет такой ответ", – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

До недавнего времени Венгрия и Словакия оставались единственными странами, которые не отменили свои односторонние ограничения. Словакия сделала это 12 мая.