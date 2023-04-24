ISW: Российская армия плохо готова к наступлению украинцев

Американский Институт изучения войны (ISW), подробно разобрав состав и состояние российских сил на разных участках фронта, пришел к предположению, что они плохо готовы к возможному украинскому наступлению: части измотаны долгими боями, пополнение из мобилизованных недостаточно обучено, координация действий между частями оставляет желать лучшего.

"Картина распределения российских частей по Украине позволяет с большой долей вероятности предположить, что большинство имеющихся маневренных частей из всех военных округов, как и большинство уцелевших десантных частей, уже участвуют в активных оборонительных либо наступательных операциях [...] общая измотанность войск и явная чересполосица и дезорганизация в их размещении в некоторых районах, вероятно, будет серьезно мешать России в деле обороны критически важных секторов фронта", - пишет ISW.

Эксперты ISW в самом начале обзора особо отмечают, что строят свои выводы на предположении, что Украина способна провести такую крупную и сложную операцию, как наступление предположительно девятью новыми подготовленными бригадами - но за это американские аналитики поручиться не могут, отмечает BBC.

Разбирая - на основе сведений из открытых источников - состояние российских войск на семи основных направлениях, ISW пишет, что измотанность и дезорганизация видны почти на всех из них, кроме участка фронта в Запорожской области, где россияне могли относительно спокойно строить эшелонированную оборону.

Но и в Запорожской области россияне, по мнению ISW, могут столкнуться с проблемами - если Украина окажется способна нанести массированный и быстрый удар. Проблемы, как предполагают американские эксперты, будут связаны с координацией частей при возможном отступлении на следующие подготовленные линии обороны.

Относительно Бахмута ISW высказывает предположение, что российское командование хочет полностью захватить город до начала украинского наступления. По сведениям с обеих сторон, украинская армия еще удерживает лишь небольшую территорию в западной части города.