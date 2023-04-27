Россия ночью выпустила ракеты «Калибр» по Николаеву

Россия нанесла ночной удар по Николаеву из акватории Черного моря ракетами "Калибр", сообщила пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии Наталья Гуменюк утром в телеэфире.

Удар четырьмя ракетами был нанесен по городу Николаев около часа ночи по местному времени. Вначале украинские источники предполагали, что это были ракеты из зенитного комплекса С-300, которыми россияне стреляют по наземным целям.

По словам Гуменюк, число обнаруженных раненых выросло до 23. Один человек погиб.

Власти Николаева и области объявили, что одна ракета попала в многоэтажку, другая разрушила частный дом. Куда попали остальные две ракеты, не сообщается.