Последнее обновление: 27.04.2023 12:27

Россия ночью выпустила ракеты «Калибр» по Николаеву

Россия нанесла ночной удар по Николаеву из акватории Черного моря ракетами "Калибр", сообщила пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии Наталья Гуменюк утром в телеэфире.

Удар четырьмя ракетами был нанесен по городу Николаев около часа ночи по местному времени. Вначале украинские источники предполагали, что это были ракеты из зенитного комплекса С-300, которыми россияне стреляют по наземным целям.

По словам Гуменюк, число обнаруженных раненых выросло до 23. Один человек погиб.

Власти Николаева и области объявили, что одна ракета попала в многоэтажку, другая разрушила частный дом. Куда попали остальные две ракеты, не сообщается.

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