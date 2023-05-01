Россия 1 мая выпустила по Украине 18 крылатых ракет

Украинские военные подтвердили, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали Украину при помощи стратегической авиации и выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555.

Как написал в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, атака началась около 02:30 и в ней принимали участие девять бомбардировщиков Ту-95, которые действовали в районе Оленегорска (Мурманская область), и два Ту-160, находившихся в районе Каспийского моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожено 15!" – написал Залужный. Ранее администрация Киева сообщила, что все выпущенные по столице ракеты были сбиты.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак сообщил о последствиях ночного удара ракетами по городу Павлоград. По его словам, семь ракет были сбиты.

"Но есть и попадания", - сообщил Лысак. По предварительным данным, пострадали 25 человек, в том числе трое детей.

Он добавил, что "в жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов". Пострадали также около 40 жилых домов и школа в нескольких районах региона.