ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Евросоюз добавил в санкционный список ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и связанное с ним агентство новостей РИА "ФАН", сообщает BBC.

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном портале ЕС, ЧВК "Вагнер" возглавила нападение на украинские города Соледар и Бахмут в январе и в целом активно участвует в войне, поэтому несет ответственность за поддержку действий, которые угрожают суверенитету и независимости Украины.

Зарегистрированное в Петербурге ООО "Федеральное агентство новостей" (РИА "ФАН") входит в состав российской медиагруппы "Патриот", попечительский совет которой официально возглавляет Пригожин. Издание занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией о войне России против Украины, говорится в сообщении о санкциях. Кроме того, РИА "ФАН" пропагандирует ЧВК "Вагнер"

В отношении самого Пригожина санкции были введены в апреле прошлого года.