ЕС продлил на полгода персональные санкции, введенные из-за военной агрессии РФ в Украине

ЕС на полгода продлил без изменений санкции, введенные против почти 1500 физлиц и 205 юридических лиц из России в связи с агрессивной войной РФ против Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Заморозка активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев. Несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили - по крайней мере пока", - сообщил Йозвяк.