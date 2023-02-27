Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов

Общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии за год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, составляет 58 миллиардов евро.

Об этом в понедельник сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем по случаю годовщины активной фазы войны в Украине.

Из него следует, что бельгийский Минфин заморозил 58 миллиардов евро российских активов, что является наибольшей суммой среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, был заблокирован 191 миллиард евро российских финансовых операций.

"В целом эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в связи с санкциями Бельгия усилила таможенные проверки в отношении России и Беларуси: всего было проверено 91020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.