ЕС не пустил Лаврова на конференцию по разоружению

Сергей Лавров планировал принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве, однако не смог этого сделать из-за санкций Евросоюза

Об этомсообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает Интерфакс.

"Прежде всего, позвольте передать приветственные слова от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который надеялся лично принять участие в работе Конференции по разоружению, находясь в Женеве. Однако это оказалось невозможным ввиду односторонних нелегитимных ограничений, введенных Евросоюзом", - сказал Рябков, выступая на конференции.

Он отметил, что Москва усматривает в этом попытку уйти от диалога, призванного способствовать укреплению глобальной безопасности и стабильности.