Последнее обновление: 22.04.2023 12:41

В 11 пакете санкций ЕС не будет атомной отрасли и алмазов РФ

Одиннадцатый пакет санкций ЕС против России будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек для обхода уже введенных ограничений, но в нем также появятся и новые имена и компании.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter.

"Следующий пакет санкций ЕС в отношении России в основном будет касаться улучшения соблюдения и новых инструментов предотвращения обхода санкций. Новые имена людей/компаний также - как всегда - но, как и ожидалось: без "атомки" и без бриллиантов", - констатировал Йозвяк.

По его словам, "другое предложение, конечно, направлено на северную часть трубопровода "Дружба", который идет из России через Беларусь в Польшу и Германию". "Однако энергетические санкции было трудно согласовать в последних нескольких пакетах санкций", - добавил он.

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