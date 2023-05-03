Новый пакет санкций ЕС против РФ будет представлен на следующей неделе

Новый пакет санкций Европейского Союза против России скорее всего представят на следующей неделе с планом его принятия до конца месяца.

Об этом сообщил журналист редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter.

"11-й пакет санкций ЕС против России, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия до конца месяца", - написал Йозвяк.

Ключевая цель пакета - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом.