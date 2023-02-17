Нуланд назвала законными целями Украины военные объекты РФ в Крыму

Независимо от того, когда и как закончится нынешняя российско-украинская война, необходимо обеспечить гарантии для того, чтобы Россия не развязала ее снова, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Верить на слово Путину или тому, кто встанет во главе России после него, нельзя будет даже после окончания войны, полагает она.

"Мы ни в коем случае не должны верить - пока Владимир Путин или кто-то типа него находится у власти, - что это действительно окончено. Даже если будет достигнут справедливый мир, все равно понадобится долгосрочный план и выстраивание украинской армии будущего, которая смогла бы отбить у Путина всякую охоту замыслить что-нибудь в дальнейшем", - сказала Виктория Нуланд.

В ходе онлайн-дискуссии в вашингтонском Фонде Карнеги Нуланд сказала, что США смотрят не только на то, какие вооружения можно отправить на поле боя в Украине прямо сейчас, но также на те, которые понадобятся для надежного сдерживания России в дальнейшем.

Отвечая на вопрос ведущего, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем "красные линии", оказывая поддержку Украине, в частности если в Киеве решат вернуть военным путем захваченный Россией в 2014 году Крым, замглавы американской дипломатии сказала, что США никогда не признавали Крым российским и Украине принадлежит вся ее территория в пределах международно признанных границ.

По словам Нуланд, после оккупации Крыма Россия превратила полуостров в свой военный плацдарм, расположив там боевые мощности, склады вооружений и командные центры, которые угрожают и будут угрожать безопасности Украины до той поры, пока там находятся.

Эти военные объекты, которые Россия разместила в Крыму, США рассматривают как легитимные цели и поддерживают нанесение украинской армией ударов по ним, сказала замгоссекретаря.

"Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это. Украина никогда не будет в безопасности, пока Крым - как минимум - не демилитаризован", - сказала Нуланд.

При этом Нуланд добавила, что, прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - заключила она.