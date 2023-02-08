Последнее обновление: 08.02.2023 12:29

Байден заявил о поддержке Украины во время ежегодного послания к Конгрессу

Президент США Джо Байден во время ежегодного послания к Конгрессу обратился к послу Украины Оксане Маркаровой, находившейся в зале, попросил ее встать, а остальных собравшихся поприветствовать ее аплодисментами.

"Мы объединили НАТО и собрали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы встали рядом с украинским народом. И сегодня с нами снова посол Украины в Соединенных Штатах. Она представляет не просто свою нацию, а мужество своего народа. Посол, Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем стоять с вами столько, сколько потребуется", - сказал Байден.

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