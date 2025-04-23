Взрывы грузовых самолетов в Европе пыталась организовать ГРУ - расследование

Европейские органы безопасности полагают, что в операции участвовала сеть из примерно десяти человек. Об этом говорится в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Журналистам удалось установить личности нескольких подозреваемых, в числе которых предполагаемые высокопоставленные сотрудники российской разведывательной спецслужбы.

Согласно расследованию, ГРУ использовала "одноразовых агентов", которых быстро задержали, среди них литовец и несколько украинцев. По-видимому, их нанимали через мессенджеры для выполнения за небольшое вознаграждение безобидных на первый взгляд задач - таких, как отправка пакетов, говорится в материале. Один из украинцев, о которых идет речь, проживает в крупном городе Восточной Германии; сообщается, что в феврале следователи провели обыск у него дома.

По данным западных спецслужб, одним из организаторов операции был полковник ГРУ Денис Смольянинов, пишут немецкие СМИ. В декабре 2024 года он попал под европейские санкции за то, что вербовал через интернет "агентов для совершения диверсий на территории ЕС".

В июле 2024 года в логистическом центре компании DHL в Лейпциге загорелась посылка, отправленная из Литвы в Великобританию. Другое отправление из Литвы в Польшу, также содержащее зажигательное устройство на основе магния, было перехвачено следственными органами. В странах Европы было обнаружено еще несколько опасных или подозрительных посылок, часть из них направлялись в США и Канаду.

Правоохранительные органы ранее уже высказывали версию о единой диверсионной операции. В январе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за планированием актов "воздушного террора" стояла РФ.