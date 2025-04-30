Россельхознадзор вернул в Беларусь 48 тонн пшеничного солода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, два грузовика остановили в ППУ «Красный Камень» Злынковского района Брянской области.

«В ходе досмотра грузовых отсеков и проверки сопроводительных документов инспекторы <...> установили, что в обоих транспортных средствах с территории Республики Беларусь перевозился пшеничный солод общим весом 48 тонн в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата, которые должны были подтвердить безопасность продукции в фитосанитарном отношении и ее соответствие всем предъявляемым требованиям», - говорится в сообщении.

В результате ввоз данного груза на территорию РФ был запрещен, а виновное лицо привлечено к административной ответственности.