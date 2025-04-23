Последнее обновление: 23.04.2025 18:01

Эстония создаст военную базу на границе с РФ

Силы обороны Эстонии планируют создать в городе Нарва военную базу, на которой будут размещены 200-250 эстонских военнослужащих и подразделения союзников. Об этом сообщил начальник генерального штаба армии Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

По его словам, таким образом власти подадут жителям города "четкий сигнал о присутствии эстонского государства".

"Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные это часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", - сказал глава эстонского генштаба, которого цитируют эстонские СМИ.

Он пояснил, что на базе в Нарве будут размещать на ротационной основе как действующих военнослужащих, так и призывников и резервистов.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование