Во Владимирской области после взрыва эвакуируют жителей уже семи населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС России.

Согласно информации, эвакуация жителей проводится из населенных пунктов Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. В городе Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры развернуты пункты временного размещения, уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что на территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла «детонация боеприпасов». Местные СМИ сообщали, что в районе поселка Барсово также находится ракетный арсенал.

Изначально в военном ведомстве утверждали, что пострадавших нет. Глава одного из СНТ также заявил ТАСС, что один из боеприпасов упал на частный дом в Киржачском районе, детонации не произошло, пострадавших якобы нет.