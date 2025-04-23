Последнее обновление: 23.04.2025 18:01

Во Владимирской области после взрыва эвакуируют жителей уже семи населенных пунктов

Во Владимирской области после взрыва эвакуируют жителей уже семи населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС России.

Согласно информации, эвакуация жителей проводится из населенных пунктов Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. В городе Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры развернуты пункты временного размещения, уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что на территории воинской части во Владимирской области из-за возгорания произошла «детонация боеприпасов». Местные СМИ сообщали, что в районе поселка Барсово также находится ракетный арсенал.

Изначально в военном ведомстве утверждали, что пострадавших нет. Глава одного из СНТ также заявил ТАСС, что один из боеприпасов упал на частный дом в Киржачском районе, детонации не произошло, пострадавших якобы нет.

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