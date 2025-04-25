Генерал Минобороны РФ погиб в результате взрыва автомобиля в Балашихе

Генерал Минобороны РФ погиб в Балашихе в результате взрыва автомобиля утром 25 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно информации ряда российских Telegram-каналов, погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.

Причиной взрыва стало установленное в машине взрывное устройство. По данным соцсетей, автомобиль Volkswagen Golf взорвался в тот момент, когда мимо него проходил мужчина.

СК РФ в связи со взрывом возбудил уголовное дело. По какой статье ведется расследование, пока неизвестно.