Роспотребнадзор признал пляжи Анапы непригодными для курортного отдыха

Девять пляжей Темрюка и 141 пляж Анапы не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не пригодны для курортного отдыха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По словам Поповой, питьевая вода, продукты питания и качество атмосферного воздуха в этих двух городах соответствуют требованиям безопасности.

В середине декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в воды Черного моря попало большое количество мазута. Работы по очистке акватории и побережья продолжаются до сих пор.

От разлива мазута в Черном море пострадали птицы, морские животные, а также бездомные собаки. За медицинской помощью ранее обратились порядка 150 волонтеров, участвовавших в ликвидации последствий разлива мазута.