ЕС и США осудили последний массированный ракетный удар России по Украине

Европейский Союз и США осудили последнюю массированную ракетную атаку России по украинской инфраструктуре ночью и утром 10 февраля.

"Россия снова атакует Киев, Харьков, Запорожье, Львов и другие украинские города и нарушила при этом воздушное пространство Молдовы. Удары по гражданским целям - это военные преступления и эти поступки не останутся безнаказанными. ЕС будет помогать Украине защищаться, пока она не возьмет верх", - отреагировал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Эстонии назвал новую волну атак "террором в чистом виде". "Мы продолжим делать все возможное, чтобы остановить агрессора раз и навсегда. Украина победит", - написал он.

Посол США Бриджит Бринк в связи с обстрелами заявила, что свет всегда будет побеждать тьму и напомнила слова президента Байдена о том, что США будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

В течение суток 10 февраля в Украине трижды объявлялись воздушные тревоги. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы обороны Украины с вечера 9 февраля и в течение утра 10 февраля сбили 61 крылатую ракету из 71 и 5 дронов; включая С-300 Россия выпустила по Украине 106 ракет.

Ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры в шести областях, самая сложная ситуация - в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.