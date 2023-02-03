Последнее обновление: 03.02.2023 10:29

Кремль заявил, что Донбасс пока не защищен до конца

Власти России продолжат войну в Украине, заявив, что Крым и Донбасс являются территорией России и их безопасность должна быть надежно обеспечена.

"Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается, мы должны защитить тех людей, которые там живут. Пока это все не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать. Крым, как и Донбасс, это регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно", - заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Так он прокомментировал заявление временно исполняющего обязанности главы МВД Украины о том, что ведомство начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса.

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