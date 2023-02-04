В Белгородской области РФ введен бессрочный "желтый" уровень террористической опасности

Власти Белгородской области РФ ввели бессрочный "желтый" уровень террористической опасности после очередной атаки на нефтебазу возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам снаряды попали "на территорию гражданского промышленного завода". Название завода и последствия удара губернатор сначала не уточнил. В записанном утром видео Гладков вновь не уточнил название предприятия, но признал, что на территории Борисовски произошел пожар. Как утверждает губернатор, "пожар локализован, сейчас идет его ликвидация". По его словам, "никто не пострадал", передает BBC.

В местных телеграм-каналах появились видео довольно крупного пожара. По их информации пожар мог возникнуть на нефтебазе возле Борисовского завода мостовых металлоконструкций.