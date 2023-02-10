Россия выпустила более сотни ракет по Украине за минувшие сутки

Силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета из выпущенных Россией 71 и 5 дронов, сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.

«С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им произведен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, «Калибр» – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300 Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа “Shahed”. Силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов», - говорится в сообщении.

Авиационные и ракетные атаки были совершены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.