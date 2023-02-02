Турецкая компания может отказаться от обслуживания самолетов Белавиа

Крупнейший в Турции провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах Havaş предупредил о рисках с обслуживанием импортных самолетов, находящихся в парках у авиакомпаний из России, Беларуси, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича.

Об этом говорится в письме главы Havaş Мете Эрны, отправленном контрагентам 31 января, сообщает РБК.

Havaş принадлежит ведущему оператору турецких аэропортов — компании TAV Airports (работает в 90 аэропортах в 29 странах) — и обслуживает самолеты в аэропортах Стамбула, Анкары, Антальи и др.

В списке, прикрепленном к письму, говорится, что в обслуживании может быть отказано преимущественно самолетам американского производства Boeing, а также нескольким лайнерам европейской Airbus. Всего в списке более 170 самолетов российских авиакомпаний, семь белорусских и четыре иранских. Крупнейший эксплуатант этих самолетов — «Аэрофлот», в перечне также есть лайнеры грузовой авиакомпании AirBridgeCargo, Azur Air, I Fly, Pegas Fly, «Победы», «России», S7, Utair, «Уральских авиалиний», Red Wings, Nordwind и «Ямал», а также белорусской «Белавиа» и иранских Iran Air и Mahan Airlines.

В письме Havaş также упоминаются бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650, по версии компании, принадлежащие Роману Абрамовичу.

«Предоставление услуг по обслуживанию самолетов, направляющихся в Россию и Беларусь и собранных более чем на 25% с применением технологий американского происхождения, является нарушением норм экспортного регулирования (Export Administration Regulations, EAR) США, если такой самолет эксплуатируется авиакомпанией, против которой выпущен приказ о временном отказе в обслуживании (Temporary Denial Orders, TDO)», — говорится в письме.

Отмечается, что сервис-компания получила «информацию о предупредительных письмах, направленных представителям турецкой авиационной промышленности Министерством торговли США, в которых говорится о принятии по ряду авиакомпаний решений о временном отказе в обслуживании в связи с «продолжающимися нарушениями EAR».

Havaş начала комплексную проверку, чтобы оценить риски для ее бизнеса и заинтересованных сторон.

«В результате этого мы можем оказаться не в состоянии обслуживать некоторые или все ваши рейсы. В связи с указанными причинами мы просим сообщить перечень самолетов, эксплуатируемых авиакомпанией, которые созданы с применением менее чем 25% технологий американского происхождения. <…> Это единственные самолеты, которые нам будет разрешено обслуживать при условии, что при этом не используются технологии американского происхождения», — отмечается в письме.

По данным авиационно-аналитической компании Cirium, с 1 октября 2022 года до конца января 2023 года авиакомпании из России и Беларуси выполнили более 2,1 тыс. рейсов в Турцию на американских Boeing. Среди российских авиаперевозчиков рейсы туда совершают «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», Red Wings и др. Из России также летают турецкие Pegasus и Turkish Airlines.