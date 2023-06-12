Власти США продлили санкции против "Белавиа"

Министерство торговли США продлило на 180 дней экспортные ограничения в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".

Об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в понедельник в сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

Белорусская авиакомпания продолжает организовывать рейсы на самолетах американского производства в нарушение ограничений, введенных США после военного вторжения РФ в Украину.

Изначально ограничения в отношении "Белавиа" были введены в июне прошлого года сроком на 180 дней, потом они были продлены 13 декабря.