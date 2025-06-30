Власти РФ решили скрыть данные об экономике и внешней торговле

Путин расширил перечень информации, подпадающей под действие закона о государственной тайне в России, еще больше усиливая свой контроль над обществом на фоне продолжающейся войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно указу, к государственной тайне теперь могут относиться данные о внешней политике России, международной торговле и экономической политике, научных разработках, а также подготовке к возможной военной мобилизации. Лица, которые без разрешения получат такую информацию, могут быть приговорены к восьми годам лишения свободы.

"Это уничтожение экспертной оценки российской экономики, основанной на фактах и статистике, и приведет к новой волне репрессий", – отметил Андрей Солдатов, эксперт по вопросам российских силовых структур.

По его словам, засекречивание информации о мобилизации, вероятно, является реакцией на атаки украинских дронов – речь идет не столько о новом призыве, сколько о сокрытии деталей, таких как расположение бункеров и планы эвакуации правительства.

С начала войны Россия прекратила публикацию многих статистических данных, включая ключевую информацию о бюджете и объемах добычи нефти. Данные о потерях среди российских военных также засекречены.