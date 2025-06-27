Китай сообщил подробности подписанного с США соглашения

Китай и США договорились о рамках реализации договоренностей по урегулированию торгово-экономических разногласий между двумя странами. Об этом говорится в сообщении Министерства коммерции Китайской Народной Республики (КНР).

"Рабочие группы обеих сторон провели торгово-экономические переговоры в Лондоне 9-10 июня и достигли принципиального понимания о рамках реализации договоренностей между лидерами Китая и США и закреплении итогов Женевских торгово-экономических консультаций 10-11 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после переговоров в Лондоне китайская и американская команды поддерживали тесное общение, разработали проект рамок реализации договоренностей, представили его лидерам своих стран, а недавно получили их одобрение этих рамок.

В Минторговли КНР заявили, что согласно документу, Китай сократит сроки рассмотрения заявок экспортеров на поставку в США продукции, для которой китайское правительство установило экспортный контроль, а США отменят ряд ограничительных мер, которые ввели против Китая. Подробностей данных сторонами обещаний не приводится, но в первую очередь, очевидно, речь идет о разблокировании Пекином импорта редкоземельных минералов в США и снятии Вашингтоном запрета на поставки в Китай передовых чипов для моделей искусственного интеллекта.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты и Китай найдут общий язык и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, продолжат использовать механизм торгово-экономических консультаций для уменьшения недопонимания между двумя сторонами, укрепления сотрудничества и совместного содействия стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", - говорится в заявлении Министерства коммерции.