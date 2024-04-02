ЕС опроверг санкции против летавшей в Беларусь «турецкой» Southwind Airlines

Европейский союз (ЕС) не применял каких-либо санкций в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которая столкнулась с ограничением полетов в ЕС и вынуждена была на этом фоне отменить полеты между Минском и Стамбулом, сообщает РБК.

«Санкции ЕС принимаются государствами-членами единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На сегодняшний день ЕС не применял никаких подобных санкций в отношении данной компании», — сказали в ведомстве.

ЕС поддерживает действия входящих в союз государств, направленные на обеспечение единого подхода к применению санкций, добавили в Еврокомиссии.

О том, что Брюссель запретил полеты Southwind Airlines в ЕС в рамках регламента 833/2014 (касается ограничительных мер России из-за конфликта в Украине), сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel.

Издание Airways Magazine писало, что Финляндия не разрешила авиакомпании полеты на свою территорию, поскольку Хельсинки выявил нарушения европейского законодательства со стороны перевозчика.

По данным финских авиавластей, контроль над Southwind Airlines принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind.