Катар отказался от чартерных авиарейсов из Беларуси из-за санкций

Власти Катара отменили ранее объявленные чартерные рейсы из Беларуси из-за введенных санкций против государственной авиакомпании Белавиа.

Чартеры по маршруту Минск – Катар (Доха) – Минск должны были стартовать 10 октября и продлиться до конца марта 2024 года.

«Компетентными органами Государства Катар принят ряд решений, влекущих отмену ранее выданного разрешения на заправку воздушных судов, обслуживание запланированных чартерных рейсов и пассажиров», - говорится в сообщениях белорусских туркомпаний.

«Указанные решения препятствуют оказанию туристических услуг по организации туров в Государство Катар и не позволяют оказать туристические услуги в полном объеме (предоставить чартерную воздушную перевозку) в соответствии с программой туристического путешествия», - отмечается в сообщениях.