Турция ввела запрет на заправку топлива и облуживание самолетов РФ и Беларуси

Власти Турции ввели запретит на заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства, эксплуатируемых компания ми из России и Беларуси, сообщило турецкое издание AirportHaber.

Согласно принятому решению, с 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем.

Отмечается, что санкционное решение принято в связи с санкциями из-за военного вторжения РФ в Украину в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике Министерства торговли США.

«Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, произведенных в любой другой стране и содержащих более 25 процентов комплектующих американского происхождения и которые направляются в Россию и Беларусь», - пишет издание.