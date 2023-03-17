Последнее обновление: 17.03.2023 10:44

Турция ввела запрет на заправку топлива и облуживание самолетов РФ и Беларуси

Власти Турции ввели запретит на заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства, эксплуатируемых компания ми из России и Беларуси, сообщило турецкое издание AirportHaber.

Согласно принятому решению, с 14 марта прекращено оказание различных услуг самолетам, произведенным в США и находящимся под российско-белорусским контролем.

Отмечается, что санкционное решение принято в связи с санкциями из-за военного вторжения РФ в Украину в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности об экспортной практике Министерства торговли США.

«Заправка и сопутствующие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов или самолетов, произведенных в любой другой стране и содержащих более 25 процентов комплектующих американского происхождения и которые направляются в Россию и Беларусь», - пишет издание.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование