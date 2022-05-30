Израиль отказался обслуживать самолеты Belavia

Авиационные власти Израиля отказали «Белавиа» в обслуживании самолётов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив, сообщает пресс-служба белорусской госкомпании.

«Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полёты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку). На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление», – заявил гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец.

В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона (27 октября 2022 года).

«Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы Минск-Тель-Авив-Минск ранее, а также на рейсы по новому маршруту через Баку, гарантируется возврат стоимости в полном объеме. Для возврата следует обратиться по месту приобретения билетов»,- сказано в сообщении.