Последнее обновление: 11.04.2023 10:45

Евроконтроль прогнозирует ограничения полетов над Беларусью до 2029 года

Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предусматривает, что ограничения на полеты в воздушном проливе Украины, России, Беларуси и Молдовы сохранятся.

Отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса, но ключевыми факторами, которые тормозят этот процесс является российское вторжение в Украину, ограничения внутренних рейсов по экологическим соображениям, нехватка персонала в аэропортах и связанные с этим забастовки.

"Ограничения в украинском, российском, белорусском и молдавском авиапространстве останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029)" - говорится в документе.

В другой части документа уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.

Среди ключевых факторов того, как российское вторжение в Украину влияет на гражданскую авиацию, Евроконтроль называет общее ухудшение экономической ситуации, в частности, понижение прогнозов роста ВВП из-за разрывов цепей поставок энергоносителей, высокую инфляцию и падение общего уровня доверия.

Также отмечается, что авиационная отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Однако восстановление отрасли до уровня 2029 ожидается не ранее 2025 года.

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