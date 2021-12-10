Последнее обновление: 10.12.2021 13:37

Литовская таможня не пропустила груз для Белавиа из-за санкций ЕС

Литовская таможня сообщила в пятницу, что в связи с санкциями ЕС против Белоруссии вернула отправителю из Франции груз, который предназначался белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Решение не оформлять экспортную декларацию принято, так как не был получен договор между предприятиями, доказывающий, что сделка заключена до 25 июня этого года, - говорится в сообщении на сайте таможни. - Экспорт для включенных в санкционные пакеты ЕС предприятий по заключенным позже договорам запрещен».

Согласно сообщению, груз стоимостью 154 тыс. евро представлял собой оборудование для обслуживания гражданских самолетов, которое направила из Франции компания Embraer Aviation France, передает finanz.ru

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