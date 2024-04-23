Власти Беларуси ввели ограничение на дивиденды инвесторов из недружественных стран

Совмин Беларуси постановлением №299 от 19 апреля 2024 года ввел новые ограничения для инвесторов из «недружественных» стран в целях «обеспечения защиты национальных интересов» и «в связи с введением ограничений иностранными государствами».

На этот раз ограничения касаются выплаты распределенной прибыли и/или дивидендов.

«Установить ограничение на выплату распределенных (начисленных) прибыли и (или) дивидендов иностранным участникам, собственникам имущества юридических лиц РБ, являющимся лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РБ…», - говорится в документе.

Ограничение на выплату прибыли и дивидендов применяется в случае, если «сумма выплаченных в течение календарного года прибыли и (или) дивидендов превышает в совокупности на всех иностранных участников, собственников имущества резидента 80 тысяч базовых величин или эквивалент этой суммы в иностранной валюте».

Также ограничение не действует в случае наличия разрешения облисполкомов или Мингорисполкома на каждую выплату дивидендов или прибыли при условии соответствия иностранного инвестора следующим критериям:

общий объем заявляемых к выплате и выплаченных за текущий календарный год прибыли и (или) дивидендов составляет не более 50 процентов среднего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе за пять лет, предшествующих году, в котором осуществляется их выплата;

списочная численность работников резидента в отчетном периоде текущего года составляет не менее 70 процентов к уровню аналогичного периода прошлого года;

отсутствие чистого убытка резидента за предыдущий год и отчетный период текущего года;

отсутствие на дату подачи заявления … просроченной задолженности: по кредитам и процентов по кредитам, выданных банками и Банком развития; по уплате налогов, сборов; по бюджетным ссудам, займам, исполненным гарантиям правительства и местных исполнительных и распорядительных органов; по заработной плате;

обеспечение уровня номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по резиденту за предыдущий год и отчетный период текущего года не ниже 3,5-кратного размера месячной минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года, а в отношении резидентов Парка высоких технологий – 11,5-кратного размера такой минимальной заработной платы.

Ограничение на выплату дивидендов и прибыли вступает в силу после опубликования и действует до 31 декабря 2025 года.