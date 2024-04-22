Брокерский дом «Атлант-М» размещает цифровые токены на $1 млн

Брокерский дом «Атлант-М» объявил о размещении цифровых токенов на $1 млн. на площадке Finstore, говорится в сообщении площадки.

«Привлеченные инвестиции от реализации токенов в общем объеме $1 млн эмитент планирует направить для финансирования текущей деятельности компании, в первую очередь на рефинансирование текущих банковских кредитов с целью снижения ставки», - сказано в сообщении.

Токены выпускаются на срок 36 месяцев под 6% годовых. Номинал одного токена - $100.

Компания является частью холдинга «АТЛАНТ-М» – официального дилера производителей автомобилей, на долю которого приходится около 25% продаж новых автомобилей в Беларуси.

«Брокерский дом «Атлант-М» занимается сдачей внаем собственного недвижимого имущества. Основными клиентами Компании выступают связанные юридические лица холдинга «АТЛАНТ-М». Организация владеет недвижимостью автоцентров и сервисных станций общей площадью более 39 000 м².

Объем активов компании на 31 декабря 2023 года составил 85,3 млн BYN, собственного капитала – 55,2 млн BYN. Выручка по итогам 2023 года сложилась на уровне 17,4 млн BYN (до вычета налогов из выручки), из них 98,7% приходилось на выручку от аренды, 1,3% – на реализацию прав пользования программным обеспечением. Чистая прибыль за указанный период составила 2,9 млн BYN.