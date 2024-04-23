В Беларуси повышены тарифы на грузоперевозки для юридических лиц

МАРТ Беларуси постановлением №28 от 11 апреля 2024 года повысил тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом для юридических лиц.

«Тарифы на железнодорожные перевозки грузов и на работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением перевозки, увеличены в среднем на 8%», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у Белорусской железной дороги сохраняется право принятия самостоятельных решений о предоставлении скидок на перевозки грузов исходя из экономической целесообразности.