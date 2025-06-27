Нацбанк займется поиском новых точек экономического роста Беларуси

Национальный банк Беларуси сообщил о запуске проекта под названием «Новые чемпионы».

Как сообщает пресс-служба регулятора, цель проекта – поиск новых точек экономического роста Беларуси.

«Это новое направление, которое мы приняли решение развивать. Мы хотим найти предприятия, которые пока относятся к малому и среднему бизнесу, но имеют существенный потенциал роста. К участию в проекте будут привлечены банки, Банк развития и, возможно, другие финансовые посредники. При их финансовой и экспертной поддержке будут раскрываться ранее незадействованные возможности для развития таких предприятий и распространения их передовых практик», - рассказал глава Нацбанка Роман Головченко.