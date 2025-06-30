Индонезия запускает крупный проект по производству аккумуляторов для электромобилей

Президент Индонезии Прабово Субианто в воскресенье принял участие в церемонии закладки фундамента крупного мегапроекта по производству аккумуляторов для электромобилей в Караванге в провинции Западная Ява.

Проект, совокупные инвестиции в который составили 6 млрд долларов США, охватывает добычу и переработку никеля, производство материалов для аккумуляторов, сборку батарей и их переработку, пишет Синьхуа.

В настоящее время Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля и обладает крупнейшими разведанными запасами этого металла, который является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей.

Проект реализуется государственной горнодобывающей компанией PT Aneka Tambang (Antam), государственной инвестиционной холдинговой компанией PT и Индонезийской аккумуляторной корпорацией (IBC) совместно с китайской компанией Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL).

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что проект, как ожидается, создаст 35 тыс. рабочих мест и будет приносить до $42 млрд в год в ВВП Индонезии.

Он также отметил, что завод сможет производить аккумуляторы для 300 тыс. автомобилей, что поможет сократить импорт топлива Индонезией примерно на 300 тыс. килолитров в год.

Бахлил Лахадалия добавил, что проект соответствует видению президента страны по более справедливому национальному развитию. Хотя проект стартует на Яве, около трех четвертей всех инвестиций планируется направить в провинцию Северное Малуку.