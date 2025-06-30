Orlen перестал поставлять в Чехию российскую нефть

Польский нефтегазовый концерн Orlen перестал поставлять российскую нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Литвинов. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на председателя концерна Иренеуша Фонфару.

"В понедельник заканчивается действие последнего договора, соединяющего концерн (Orlen - прим. ТАСС) с российской нефтью", - сказал Иренеуш Фонфару.

Он назвал этот день "исторической датой" и добавил, что "поставки с других направлений сохранены". По словам Фонфары, теперь нефть на НПЗ в Литвинове будет поступать с южного направления по трансальпийскому трубопроводу TAL.

"С начала отказа от российской нефти мы подписали 74 новых контракта, все с любых других направлений, кроме России", - отметил он.

Первая партия нефти по трубопроводу TAL поступила на НПЗ в Литвинове в апреле.

НПЗ в Литвинове с 1965 года специализировался на переработке российской нефти. Ее поставки по трубопроводу "Дружба" были остановлены 4 марта. В 2024 году Чехия импортировала 42% от общего объема закупленной нефти по российскому трубопроводу "Дружба".