Последнее обновление: 24.01.2023 13:01

Украина ввела санкции против российских священников

Украина вводит санкции против 22 граждан России, "которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Среди попавших под санкции 21 представитель РПЦ и один представитель христиан веры евангельской (пятидесятник), включая представителя Русской православной церкви при Всемирном Совете Церквей Михаила Гундяева (племянник патриарха Кирилла), руководителя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Романа Багдасарова, его зама Александра Ганьжина (архимандрит Алексий), и.о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимира Легойды и т.д.

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