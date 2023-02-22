Последнее обновление: 22.02.2023 16:50

Украина намерена ввести санкции против всех банков РФ на 50 лет

Украина собирается ввести санкции против всех банковских учреждений РФ, в том числе в отношении Центробанка РФ, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Санкции сроком на 50 лет будут применены в отношении всех банков, зарегистрированных и находящихся в РФ, в том числе: Центрального банка РФ; небанковских кредитных организаций; операторов платежных систем; профессиональных участников фондового рынка; страховых компаний; инвестфондов; других финучреждений, которые зарегистрированы и предоставляют услуги в РФ", - отметил Ермак.

Как передает УНН, санкции включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрет на деловые отношении и инвестиций в финучреждения РФ.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование