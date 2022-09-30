Украина вводит санкции против лиц и компаний, причастных к "референдумам"

Киев вводит санкции против нескольких тысяч лиц и компаний из России, участвовавших в организации и проведении "референдумов" на оккупированных российской армией украинских территориях, а также помогавших в этом россиянам иностранцев.

Об этом сообщил в своем ежевечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский.

"Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий, - пояснил украинский президент. - Санкции будут применены и к гражданам других государств, которые приняли участие в российском фарсе на оккупированной территории нашего государства".

"Там действительно большой перечень, довольно громкие фамилии. Но все же мы ориентируемся не на громкость, а на то, чтобы реально демонтировать российское влияние, и при этом повлиять на состояние дел в самой Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

"Псевдореферендумы - это элементы агрессии против суверенного государства, и каждый, кто причастен к организации или проведению этого фарса, будет привлечен к ответственности", - подчеркнул президент Украины. Он поблагодарил лидеров государств-партнеров, всех политических и общественных деятелей мира, которые уже достаточно оперативно высказались в защиту Украины и международного права.

"Спасибо лично президенту Байдену, Конгрессу, нашим друзьям в Европе и всем, кто уже усиливает санкции против России и уже делает мощные шаги для увеличения оборонной и финансовой поддержки Украины" - сказал Зеленский.