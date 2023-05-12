Украина ввела очередной пакет санкций против РФ

Украина ввела очередные санкции против российских компаний и граждан, с помощью которых Россия сохраняла контроль над украинским металлургическим комбинатом "Запорожсталь".

"Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ограничительные меры введены, в частности, против 41 лица – 13 физических и 28 юридических, передает BBC.

"Запускаем процедуру конфискации российской части – она будет работать для Украины и украинцев", - написал Зеленский.

ПАО "Запорожсталь" – это одно из ведущих предприятий металлургической отрасли и третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине.