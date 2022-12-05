Россия снова ударила ракетами по украинским городам

Украинские СМИ сообщают о ракетных ударах и работе систем ПВО в Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.

Об обстрелах российскими ракетами сообщили главы Одесской и Николаевской областей.

Журналисты пишут, что укрываются в киевском метро и продолжают работать под землей.

"Поскольку в Киеве, как и по всей Украине, объявлена воздушная тревога, команда Kyiv Independent укрывается в метро. Мы продолжаем работать под землей, чтобы держать вас в курсе продолжающейся российской массированной ракетной атаки на Украину", - пишут журналисты в Twitter.

Помимо ракетных ударов по Донецкой, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областям появляются данные о взрывах и работе систем ПВО в Кировоградской, Черкасской, Запорожской и Киевской областях.

В настоящий момент на всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма, действует воздушная тревога.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей страны не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытия.

, заявил в эфире украинского телемарафона

В свою очередь, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире ТВ заявил, что первая волна запусков российских ракет по территории Украины прошла, однако атак может быть несколько

"Первая волна ракет пошла. Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны", - сказал он.

Игнат добавил, что ракеты были запущены с Черного моря и кораблей Черноморского флота, а также из Ростовской области.