Власти Курской области РФ сообщили о пожаре на аэродроме

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - сообщил Старовойт.

В понедельник утром минобороны России заявило, что украинскими беспилотниками были атакованы два российских военных аэродрома в сотнях километров от линии фронта.

В результате удара по аэродрому Дягилево под Рязанью погибли трое и были ранены четверо военных, а взрыв на аэродроме Энгельса "повредил обшивку корпуса двух самолетов".

Похоже, Украина нашла способ атаковать стратегические российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М, стоящие на взлетно-посадочных полосах, пишет Guardian о взрывах на двух российских авиабазах под Рязанью и в Энгельсе.

Есть предположение, что Киев разработал ударный беспилотник с дальностью полета 1000 км, отмечает издание. В конце прошлого месяца украинский военнослужащий заявил, что это оружие уже применялось против российских военных. Если это правда, то это значит, что большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости украинских военных. А значит, преимущество, которым Москва пользовалась до сих пор, безопасно запуская крылатые ракеты из глубины России, оказалось под угрозой.