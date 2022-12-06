Последнее обновление: 06.12.2022 11:51

ООН: С начала войны погибли 6702 мирных жителя Украины

С 24 февраля по 4 декабря в Украине погибли 6702 мирных жителя, сообщило бюро Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранены, по подсчетам ООН, 10479 мирных граждан. Среди убитых - 424 ребенка, среди раненых - 775 детей).

За ноябрь, по данным ООН, погибли 162 мирных жителя Украины, в том числе 11 детей, а ранены были 526 (в том числе 32 ребенка).

На территориях, находящихся под контролем украинских властей и армии, в ноябре погибли 134 и ранения получили 446 мирных жителей. Причина смертей и ранений в подавляющем большинстве случаев - обстрелы и бомбежки.

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